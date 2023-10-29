Не бывает домашней работы по математике: Как правильно употреблять предлоги "по" и "з" в русском языке

Как правильно употреблять предлоги по, з і за на украинском языке

Из-за влияния русского языка и усилий, которые пришлось приложить украинцам из-за войны, которую начала россия, многие, ранее владевшие русским, сейчас стараются говорить по-украински дома, на работе и на улице. Тем не менее, эта переходная фаза иногда сопровождается различными языковыми ошибками.

Читайте также: С какой буквы правильно писать названия праздников на украинском языке

Языковед и учитель Александр Авраменко, выступая в программе "Завтрак с 1+1", отметил, что одной из самых распространенных ошибок является неправильное использование предлога "по". Он пояснил, что влияние русского языка приводит к неверному употреблению этого предлоги при попытке говорить на украинском.

Он предложил выбрать строчку, где "по" используется правильно из трех вариантов:

"сходити по хліб";

"записувати по алфавіту";

"завдання по математиці".

Александр Авраменко предложил выбрать правильный вариант использования "по" среди трех предложенных. И правильный ответ – первый вариант, а именно "сходити по хліб". Он пояснил, что предлог "по" в украинском языке используется для указания цели действия. Например, отправиться с целью взять хлеб, грибы, воду и т.д.

Также предлог "по" можно использовать, когда действие направлено на определенную поверхность или место, в качестве примера приводится "удар по воротах".

В общем, там, где в русском языке используется "по", в украинском языке чаще применяются предлоги "за" или "з". Например, "записувати за алфавітом", "завдання з математики".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!