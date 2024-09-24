Не дайте своей технике пострадать: советы перед новыми отключениями света

В облэнерго сообщили, что в электросети возможны колебания напряжения. Это представляет серьезную угрозу для бытовых приборов, которые могут выйти из строя.

Эксперты отмечают, что скачки напряжения могут случаться во время аварийной разгрузки электросети или при внедрении графиков почасовых отключений. Об этом пишет PMG.

В периоды дефицита мощностей одной из причин колебаний напряжения в электросети является одновременное включение большого количества бытовых приборов. Это, как правило, происходит утром и вечером, когда нагрузка на сеть достигает максимальных значений.

Вследствие вражеских атак украинская энергосеть получила повреждения, что затрудняет поддержание стабильного уровня напряжения. Хотя в домах могут не быть заметными различные колебания напряжения, бытовая техника все же подвергается постепенному износу. Это вызвано тем, что одновременное включение нескольких устройств после восстановления электроснабжения приводит к "скачкам" напряжения в сети.

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Как защитить технику от колебаний напряжения

Самый эффективный метод – регулярно отключать устройства от электросети. Особенно это касается бойлеров, холодильников и стиральных машин. Когда появляется электричество, не стоит включать все приборы одновременно; лучше подождать 10-15 минут. За это время пиковая нагрузка уменьшится и включать технику станет безопаснее.

Второй метод, который является более затратным, заключается в установке реле напряжения. Это устройство автоматически отключает бытовую технику в случае существенных колебаний напряжения.

Третий вариант – это использование стабилизатора напряжения. Этот метод также требует финансовых вложений и стоимость зависит от необходимой мощности стабилизатора. Есть также бесперебойные источники питания, которые работают по схожему принципу, но дополнительно оснащены небольшим аккумулятором, что позволяет безопасно выключить устройства во время отключения электричества.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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