Не дайте своїй техніці постраждати: поради перед новими відключеннями світла

В обленерго повідомили, що в електромережі можливі коливання напруги. Це становить серйозну загрозу для побутових приладів, які можуть вийти з ладу.

Експерти зазначають, що стрибки напруги можуть траплятися під час аварійного розвантаження електромережі або при впровадженні графіків погодинних відключень. Про це пише PMG.

У періоди дефіциту потужностей однією з причин коливань напруги в електромережі є одночасне включення великої кількості побутових приладів. Це, як правило, відбувається вранці та ввечері, коли навантаження на мережу досягає максимальних значень.

Внаслідок ворожих атак українська енергомережа зазнала ушкоджень, що ускладнює підтримання стабільного рівня напруги. Хоча в домівках можуть не бути помітними різні коливання напруги, побутова техніка все ж таки піддається поступовому зносу. Це викликано тим, що одночасне увімкнення кількох пристроїв після відновлення електропостачання призводить до "стрибків" напруги в мережі.

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Як захистити техніку від коливань напруги

Найефективніший метод – регулярно відключати пристрої від електромережі. Особливо це стосується бойлерів, холодильників і пральних машин. Коли з'являється електрика, не варто вмикати всі прилади одночасно; краще почекати 10-15 хвилин. За цей час пікове навантаження зменшиться і включати техніку стане безпечніше.

Другий метод, який є більш затратним, полягає у встановленні реле напруги. Цей пристрій автоматично відключає побутову техніку у випадку суттєвих коливань напруги.

Третій варіант — це використання стабілізатора напруги. Цей метод також вимагає фінансових вкладень і вартість залежить від необхідної потужності стабілізатора. Є також безперебійні джерела живлення, які працюють за схожим принципом, але додатково оснащені невеликим акумулятором, що дозволяє безпечно вимкнути пристрої під час відключення електрики.

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