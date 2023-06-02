Не делайте так больше: четыре повседневных позы, которые вредят здоровью

Если у вас сидячая работа, неправильное положение тела во время работы за компьютером может нанести существенный вред позвоночнику. Особенно, если вы сидите на работе долгое время.

Известный британский физиотерапевт Сэмми Марго назвала повседневные привычки, от которых следует избавиться, чтобы не страдать от боли в спине и пояснице. Она заметила, что нужно следить не только за тем, в каких позах вы сидите, но и как лежите.

В комментарии Daily Mail Сэмми Марго заметила: многие ведут машину, склонившись к рулю, а затем жалуются на боль в спине. Она рекомендует чаще менять положение тела на сиденье и следить за тем, чтобы спина была в ровном положении. Самое главное, чтобы колени всегда были ниже бедра. А еще важно заранее расположить сиденье так, чтобы оно было немного откинуто назад.

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Что касается сидячей работы, физиотерапевт заметила, что большинство людей сутулятся. В таком положении плечи "свисают над клавиатурой" и позвоночник постепенно искривляется. При работе за компьютером нужно выбрать максимально комфортное положение тела, распределив нагрузку на таз и руки. Для этого либо поставьте ноги прямыми ступнями на пол, либо заложите их на стул, а оботрите спину. Локти нужно разместить на столе. Если они будут свисать, плечи станут напрягаться.

Нельзя и горбиться, когда вы просматриваете что-то в смартфоне или играете в игры. Сгорбившись над телефоном и наклонив голову вперед, вы значительно увеличиваете нагрузку на шею. Это может привести к значительным нарушениям в шейных позвонках.

Еще один запрет физиотерапевта – спать на диване. Позвоночник может искривиться и это повредит не только спине, но и шее. Если у вас нет другого выбора для передышки, то на диване лучше спать боком. А под голову положить ортопедическую подушку.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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