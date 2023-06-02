Не робіть так більше: чотири повсякденні пози, які шкодять здоров'ю

Якщо у вас сидяча робота, неправильне положення тіла під час роботи за комп'ютером може завдати суттєвої шкоди для хребта. Особливо, якщо висиджуєте на роботі довгий час.

Відомий британський фізіотерапевт Семмі Марго назвала повсякденні звички, яких варто позбутися, аби не страждати від болю у спині та поясниці. Вона зауважила, що потрібно стежити не лише за тим, у яких позах ви сидите, а і як лежите.

У коментарі Daily Mail Семмі Марго зауважила: багато людей ведуть машину, схилившись до керма, а потім жаліються на біль у спині. Вона рекомендує частіше міняти положення тіла на сидінні та стежити за тим, щоб спина була в рівному положенні. Найголовніше, щоб коліна завжди були нижчими за стегна. А ще важливо заздалегідь розташувати сидіння так, щоб воно було трохи відкинуте назад.

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Що стосується сидячої роботи, фізіотерапевтка зауважила, що більшість людей горбляться. У такому положенні плечі "звисають над клавіатурою" й хребет поступово викривляється. При роботі за комп’ютером потрібно вибрати максимально комфортне положення тіла, розподіливши навантаження на таз і руки. Для цього або поставте ноги прямими ступнями на підлогу, або закладіть їх на стілець, а спину обіпріть. Лікті треба розмістити на столі. Якщо вони будуть звисати, плечі стануть напружуватися.

Не можна й горбитися, коли ви переглядаєте щось у смартфоні, чи граєте в ігри. Згорбившись над телефоном та нахиливши голову вперед, ви значно збільшуєте навантаження на шию. Це може призвести до значних порушень у шийних хребцях.

Ще одна заборона фізіотерапевта – спати на дивані. Хребет може викривитися і це зашкодить не лише спині, а й шиї. Якщо у вас немає іншого вибори для перепочинку, то на дивані краще спати боком. А під голову покласти ортопедичну подушку.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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