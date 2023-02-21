Не фотошоп, а водоросли: снег вокруг станции 'Вернадского' приобрел сказочно-розовый цвет (фото)

Снег возле антарктической украинской станции "Академик Вернадский" окрасился в сказочно-розовый цвет. Это произошло из-за "цветения" микроскопических зеленых одноклеточных водорослей.

Такое событие происходит в конце антарктического лета. Об этом рассказали на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Отмечается, что водоросли имеют три цветные стадии – зеленую, оранжевую и пурпурную или малиновую. Растения зимуют в зеленом варианте под покровом снега, а с наступлением тепла они краснеют.

Читайте также: Украинские полярники показали милое видео рождения пингвиненка на станции "Академик Вернадский"

"Цветение снега" способствует изменению климата. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие – в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние ускоряется», – говорится в сообщении.

Сейчас наши ученые отбирают и фиксируют пробы цветного снега, чтобы проанализировать и понять лучше химические основы трансформации этой водоросли.

Также важно фиксировать площадь цветущего снега, чтобы увидеть общие тенденции влияния изменения климата. Эту работу украинские биологи на станции проводят с помощью дрона.

Напомним, работники станции "Академик Вернадский" сняли с высоты птичьего полета окружающую природу и инфраструктуру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !