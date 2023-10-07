Не ходите в Африку пугать зверей: Ученые обнаружили существо, вызывающее ужас у животных больше, чем львы

С их острыми лапами, орудованными брыжущей массой чистых мышц, острыми глазами, ловкими рефлексами и сокрушительными клыками челюстями, львы, безусловно, не являются хищником, с которым большинство животных хотят возиться. Особенно учитывая, что они также имеют сообразительность охотиться стаей.

По мнению биолога Майкла Клинчи из Западного университета в Канаде, львы – самый большой хищник на планете, группово охотящийся на землю, и поэтому должен быть самым страшным. Об этом пишет Sciense Alert.

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Но в более чем 10 000 записей дикой природы в африканской саване 95 процентов наблюдаемых видов реагировали с гораздо большим ужасом на звуки совсем другого зверя. Это животное технически даже не является верхушечным хищником. Это мы люди.

Клинчи замечает, "страх перед людьми укорененный и повсеместный". Он добавляет, "есть мнение, что животные привыкнут к людям, если за ними не охотиться. Но мы показали, что это не так".

В ходе экспериментов эколог Западного университета Лиана Занетт и ее коллеги воспроизводили серию вокализаций и звуков животным в водоемах в национальном парке Большого Крюгера в Южной Африке и записывали их реакцию.

Эта заповедная территория является домом для самой большой в мире популяции львов (Panthera leo), поэтому другие млекопитающие хорошо осознают опасность, которую представляют эти мясоядные животные.

Исследователи транслировали звуки человеческих разговоров на местных языках, включая тсонга, северный сото, английский и африкаанс, а также звуки человеческой охоты, включая лай собак и выстрелы. Они воспроизводили звуки общения львов между собой.

Клинчи объясняет, "ключевым является то, что во время голосования львов они рычат и рычат, так сказать, в "разговоре", а не ревут друг на друга. Таким образом вокализация льва прямо сравнивается с голосом говорящих людей.

Однако не все испытуемые оценили усилия исследователей. Занетт вспоминает, "Однажды ночью запись со львом настолько разозлила этого слона, что он бросился и просто разбил все".

Почти все 19 видов млекопитающих, наблюдавшихся в ходе экспериментов, имели вдвое большую вероятность покинуть водоем, когда услышали человеческий разговор, чем львы или даже звуки охоты. Млекопитающие включают носорогов, слонов, жирафов, леопардов, гиен, зебр и бородавочников, некоторые из которых могут представлять опасность сами по себе.

Но страх перед этими существами редко мешает решить их судьбу. От уничтожения огромных мамонтов до ухода за опасным современным динозавром, мы справимся с любой задачей.

Будучи самым смертоносным животным на планете и главным двигателем эволюции, люди, к сожалению, заслужили каждое сердцебиение ужаса, которое мы вселяем в других.

Согласно команде исследователей, "само слышно человеческие голоса вызывало наибольший страх, это свидетельствует о том, что дикая природа признает людей настоящей опасностью, тогда как связанные с этим нарушения, такие как лай собак, являются лишь меньшими показателями".

С учетом нашей вездесущности бегство от нас будет лишь временной ситуацией, а это значит, что страхи этих млекопитающих, к сожалению, будут продолжать вызывать.

Это не очень хорошо для популяций многих видов саванны, включая уже сокращающиеся жирафы. Как показало предварительное исследование команды, только продолжающийся страх может уменьшить популяцию животных-хищников на протяжении многих поколений.

Но биологи, занимающиеся охраной природы, могут использовать эти знания и для помощи этим видам. Воспроизводя человеческие разговоры в районах известного браконьерства в Южной Африке, они надеются уберечь исчезающих южных белых носорогов.

Занетт высказывает свое мнение, "Я думаю, что распространенность страха среди млекопитающих в саване является подлинным свидетельством влияния человека на окружающую среду". Она добавляет, "Не только из-за потери среды обитания, изменения климата и вымирания видов, которые являются важными вещами. Но просто то, что мы там на этом ландшафте, является достаточным сигналом об опасности, на который они очень сильно реагируют. Они до смерти напуганы людей, гораздо больше, чем любой другой хищник".

Напомним, в Южной Африке 53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры сражения между слоном и крокодилом в реке Луангва.

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