Не хуже "Оливье": Как приготовить салат "Киевский" за 10 минут

Салаты, которые можно приготовить без долгих часов стояния у плиты всегда в цене. И вот что мы предлагаем вам – салат "Киевский".

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Он не только вкусен, но и быстр в приготовлении. Он ничем не уступает популярному салату "Оливье", а возможно даже превосходит его, пишет сайт Хозяйка.

Ингредиенты:

Копченая куриная грудка или бедро - 200 г

Огурец – 1 шт.

Сладкий болгарский перец – 1 шт.

Яйца – 3-4 шт.

Кукуруза (консервированная) – 100 г

зеленый лук

Твердый сыр – 150 г

Майонез по вкусу

Приготовление:

Сначала нарежьте свежий огурец соломкой. Так же нашинкуйте сладкий болгарский перец. Возьмите копченую куриную грудку или бедро и нарежьте ее соломкой. Так же нарежьте вареные яйца соломкой. Добавьте консервированную кукурузу. Натереть сыр на большой терке. Посыпьте салат зеленым луком и заправьте майонезом по своему вкусу. Не забудьте хорошо все перемешать, и вот ваш вкусный и скорый салат "Киевский" готов к подаче на стол. Наслаждайтесь вкусом!

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