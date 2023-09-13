Українська
Рецепты

Не хуже "Оливье": Как приготовить салат "Киевский" за 10 минут

Игорь Романько

Как сделать салат Киевский

Салаты, которые можно приготовить без долгих часов стояния у плиты всегда в цене. И вот что мы предлагаем вам – салат "Киевский".

Читайте также: Как законсервировать маринованные кабачки на зиму

Он не только вкусен, но и быстр в приготовлении. Он ничем не уступает популярному салату "Оливье", а возможно даже превосходит его, пишет сайт Хозяйка.

Ингредиенты:

  • Копченая куриная грудка или бедро - 200 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Сладкий болгарский перец – 1 шт.
  • Яйца – 3-4 шт.
  • Кукуруза (консервированная) – 100 г
  • зеленый лук
  • Твердый сыр – 150 г
  • Майонез по вкусу

Приготовление:

  1. Сначала нарежьте свежий огурец соломкой.
  2. Так же нашинкуйте сладкий болгарский перец.
  3. Возьмите копченую куриную грудку или бедро и нарежьте ее соломкой.
  4. Так же нарежьте вареные яйца соломкой.
  5. Добавьте консервированную кукурузу.
  6. Натереть сыр на большой терке.
  7. Посыпьте салат зеленым луком и заправьте майонезом по своему вкусу.
  8. Не забудьте хорошо все перемешать, и вот ваш вкусный и скорый салат "Киевский" готов к подаче на стол. Наслаждайтесь вкусом!

Советуем также обратить внимание на рецепт кабачков на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты