Не имеем права обрушить фронт: Клименко объяснил, почему демобилизация пока невозможна

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в настоящее время страна не может позволить себе демобилизацию военнослужащих. По его словам, на фронте нужны опытные бойцы, уже имеющие более двух лет боевого опыта.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода". Клименко объяснил, что обсуждал вопрос демобилизации с командирами на передовой, и они пришли к общему мнению о невозможности такого шага сейчас.

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"Если мы уволим со службы тех, кто уже отслужил два года, фронт ослабнет, и подразделения лишатся боеспособности... Мы не имеем права допустить этого. Любая демобилизация сейчас, как бы это ни звучало, неприемлема, поскольку ситуация на фронте требует сохранение опытных военных", — отметил министр.

Он также подчеркнул, что основная задача сейчас – поддержание боеспособности подразделений, обеспечивая равноценную замену во время ротации действующих бригад и батальонов.

Клименко отметил, что понимает желание уже долго воюющих военных вернуться к гражданской жизни, но ситуация на фронте и в стране пока не позволяет этого.

"Фронт нуждается в опытных военных... Чтобы сохранить наши позиции, нам нужны те, кто уже имеет боевой опыт. Новобранцы, которые сейчас проходят тренировки, смогут стать опытными военными только через несколько месяцев. Только тогда мы сможем обсуждать более масштабную демобилизацию", — подытожил министр.

Напомним, ранее адвокат объяснил, могут ли мобилизовать мужчину, у которого жена беременна третьим ребенком.

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