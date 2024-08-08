Не медлите: до конца августа украинцы должны выполнить важное условие, чтобы избежать повышения коммунальных платежей

До конца августа в Киеве планируют проверить около 40 тысяч счетчиков, чтобы избежать ошибочных начислений за коммунальные услуги. Потребители могут узнать сроки проверки через личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса (ЦКС) или воспользоваться дистанционными каналами обслуживания.

Об этом сообщила пресс-служба УК "Центр коммунального сервиса". Жителям столицы следует обратить внимание на необходимость своевременной проверки счетчиков, поскольку неправильные начисления могут привести к переплате.

К концу августа в Киеве должно быть проверено около 40 тысяч квартирных счетчиков. В этом месяце срок проверки подходит для 32047 счетчиков горячей воды и 7599 счетчиков тепловой энергии. Если потребители не проверят своевременно, их счетчики будут сняты с учета, и начисления будут производиться на основе общедомового счетчика или по нормативам.

Читайте также: В Украине значительно пересчитали коммуналку

Как проверить информацию о счетчике

Потребители могут проверить срок проверки счетчиков через личный кабинет на сайте ЦКС в разделе "Мои объекты" - "Счетчики". Уведомление о необходимости проверки поступает за три месяца до истечения срока. Кроме того, информацию можно получить через следующие каналы:

мессенджеры в Facebook, Skype, Telegram;

контактный телефон: 044-247-40-40.

Потребители также могут заказать проверку самостоятельно, выбрав лицензированную компанию или через официальный сайт ЦКС в разделе "Поверка/замена счетчиков". Стоимость проверки счетчика составляет от 300 гривен. После завершения проверки компания должна предоставить потребителю документы, которые следует передать коммунальщикам:

акт о проведении проверки, содержащий серию и номер счетчика, дату проверки или демонтажа, а также показания прибора;

свидетельство о соответствии счетчика государственным требованиям к измерительной технике с указанием даты последующей проверки.

Что делать, если срок проверки пропущен

Если потребитель не выполняет обязательную проверку счетчиков в установленные сроки, предприятие не может использовать их показания для расчетов. Это означает, что начисления будут производиться по методике, применяемой к квартирам без индивидуальных счетчиков.

При выборе компании для проверки важно соблюдать осторожность, чтобы избежать мошенников. Необходимо тщательно проверять сертификаты компаний, предлагающих услуги по проверке счетчиков.

Возможные проблемы после проверки

Иногда проверка может привести к неприятностям даже для тех, кто не пытался изменять показания счетчика. Адвокат Роман Симутин рассказал о случае, когда одному украинцу доначислили 60 тысяч гривен из-за путаницы с пломбами. В 2007 году мужчина сменил свой счетчик, а газовая служба составила соответствующий акт. Однако после проверки через несколько лет заявили о нарушении: пломба была установлена позже самого счетчика. Доказать факт замены не удалось, и теперь эту сумму приходится обжаловать в суде.

"Облгаз на суде не признал замену счетчика в 2007 году, не дал актов о замене и вообще отрицал этот факт, заявив, что в счетчик вмешивались и изменили пломбу. Цинизм этой ситуации в том, что они знают, что люди не сохраняют акты десятилетиями", – отметил юрист. Поэтому важно не только не вмешиваться в работу своего счетчика, но и хранить все документы о любых вмешательствах до следующей проверки, которая может состояться через восемь лет или даже раньше.

Раньше мы рассказывали, сколько придется заплатить за свет в августе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!