Не надо варить: рецепт аджики с хреном на зиму
Это блюдо по рецепту от Shuba очень просто и быстро готовится и не требует варки.
Ингредиенты:
Томаты – 4 кг
Хрен – 500 г
Перец болгарский красный – 1 кг.
Чеснок, зубчики – 300 г
Перец красный острый – 6 шт.
Сахар – 2 стакана
Соль каменная – 1 стакан
Уксус 9% – 2 стакана
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Способ приготовления:
Помидоры разрежьте. Хрен и сладкий перец почистите.
Чеснок очистите, острый перец порежьте. Все перебейте в блендере.
Перелейте смесь в кастрюлю или в глубокую миску. Добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте.
Готовую аджику разлейте по чистым банкам и накройте капроновыми крышками. Спрячь в холодильник или подвал.
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