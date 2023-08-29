Не надо варить: рецепт аджики с хреном на зиму

Это блюдо по рецепту от Shuba очень просто и быстро готовится и не требует варки.

Ингредиенты:

Томаты – 4 кг

Хрен – 500 г

Перец болгарский красный – 1 кг.

Чеснок, зубчики – 300 г

Перец красный острый – 6 шт.

Сахар – 2 стакана

Соль каменная – 1 стакан

Уксус 9% – 2 стакана

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Способ приготовления:

Помидоры разрежьте. Хрен и сладкий перец почистите.

Чеснок очистите, острый перец порежьте. Все перебейте в блендере.

Перелейте смесь в кастрюлю или в глубокую миску. Добавьте соль, сахар и уксус. Перемешайте.

Готовую аджику разлейте по чистым банкам и накройте капроновыми крышками. Спрячь в холодильник или подвал.

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