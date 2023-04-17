Не нужна дорогая тушь: три способа от стилистов, как сделать ресницы длинными

Как сделать ресницы длинными - советы стилистов - стильный макияж и уход за лицом

Едва ли не каждая женщина хочет иметь густые и длинные ресницы. Однако это возможно даже без дорогой туши.

Стилисты советуют хорошо подготовить ресницы перед тем, как наносить макияж. Дальше уже можно делать их длинными, а взгляд выразительным.

Читайте также: Не дадим себя обмануть – 5 способов отличить подделку духов от оригинала

Активная сыворотка

Постоянное использование туши может вызвать ломкость ресниц и их обсыпание. Поэтому своему лицу нужно давать время для отдыха и несколько раз в неделю использовать активную сыворотку для укрепления ресниц и бровей.

Однако важно правильно подобрать сыворотку, которая подойдет именно вам. Лучше всего – обратиться к профессионалу за советами.

Щипцы

Благодаря уже давно популярным щипцам взгляд можно сделать более выразительным. Они эффектно приподнимут ресницы, но не нужно сильно увлекаться ими. Неосторожное или очень частое может повредить ресницы.

Расчесывание

Расчесывая ресницы, вы сделаете их пушистыми и улучшите кровообращение. Благодаря этому рост ресниц ускорится.

Читайте также: Будете свежий и молодой вид – простые секреты, которые заберут несколько лет

Напомним, каждый день глаза сталкиваются с большой нагрузкой: компьютер, смартфон, солнце, кондиционер, слишком сухой воздух – все это наносит вред глазам. Как это поправить, читайте в нашем материале.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!