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Не нужно бояться крапивы: как сделать полезное удобрение для всего огорода

Игорь Романько

Как сделать удобрение для растений на огороде из крапивы

Крапива может быть полезна на земельном участке, особенно, как природное удобрение для подкормки растений в саду. Настой из крапивы стимулирует рост и созревание растений, помогая им преуспевать.

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Для приготовления настоя из крапивы необходимо использовать молодые стебли и листья крапивы до того, как на них появятся семена. Сначала нужно измельчить крапиву и поместить ее в емкость для настоя, заполнив ее примерно на 2/3 объема. Затем налейте теплую воду или кипяток до верхнего уровня, накройте крышкой и оставьте в течение двух недель. В течение этого периода нужно ежедневно перемешивать настой.

Когда настой сменит цвет на темный и перестанет образовывать пену, его нужно разведение водой в соотношении 1:10. Полученной жидкостью можно поливать овощные культуры. Для каждого растения, такого как помидоры, огурцы, перец, баклажаны, капуста или салат, достаточно налить около 1 литра удобрения.

Для увеличения эффективности настоя из крапивы можно добавить 1 стакан пепла на каждые 10 литров настоя. Полученным раствором полезно опрыскивать растения один раз в месяц во время плодоношения.

Также можно добавить остатки хлеба, сухарей, квас или свежие дрожжи во время приготовления настоя из крапивы. Использование этих ингредиентов активизирует процесс брожения настоя. В таком случае рекомендуется оставить некоторое пространство в емкости для обеспечения процессов брожения. Настой с хлебом или другими продуктами требует трех-пяти дней для приготовления в теплом месте, после чего его следует развести водой в соотношении 1:10 перед применением.

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