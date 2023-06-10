Не нужно бояться крапивы: как сделать полезное удобрение для всего огорода

Как сделать удобрение для растений на огороде из крапивы

Крапива может быть полезна на земельном участке, особенно, как природное удобрение для подкормки растений в саду. Настой из крапивы стимулирует рост и созревание растений, помогая им преуспевать.

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Для приготовления настоя из крапивы необходимо использовать молодые стебли и листья крапивы до того, как на них появятся семена. Сначала нужно измельчить крапиву и поместить ее в емкость для настоя, заполнив ее примерно на 2/3 объема. Затем налейте теплую воду или кипяток до верхнего уровня, накройте крышкой и оставьте в течение двух недель. В течение этого периода нужно ежедневно перемешивать настой.

Когда настой сменит цвет на темный и перестанет образовывать пену, его нужно разведение водой в соотношении 1:10. Полученной жидкостью можно поливать овощные культуры. Для каждого растения, такого как помидоры, огурцы, перец, баклажаны, капуста или салат, достаточно налить около 1 литра удобрения.

Для увеличения эффективности настоя из крапивы можно добавить 1 стакан пепла на каждые 10 литров настоя. Полученным раствором полезно опрыскивать растения один раз в месяц во время плодоношения.

Также можно добавить остатки хлеба, сухарей, квас или свежие дрожжи во время приготовления настоя из крапивы. Использование этих ингредиентов активизирует процесс брожения настоя. В таком случае рекомендуется оставить некоторое пространство в емкости для обеспечения процессов брожения. Настой с хлебом или другими продуктами требует трех-пяти дней для приготовления в теплом месте, после чего его следует развести водой в соотношении 1:10 перед применением.

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