Не очень приятно: ученые рассказали, как пахнет Луна

Американские астронавты миссии "Аполлон" рассказали, какой запах у лунной пыли. Как утверждают астронавты, запах не самый приятный. Если вы хотели бы почувствовать аромат Луны – можете сделать это в музее "Космического города" в Тулузе, где представлен парфюм, созданный создателем ароматов из Франции Мишелем Моисееффом.

Об этом пишет Futurism.

Аромат Луны он создавал на основе рассказов астронавтов, нога которых ступила месяц 50 лет назад. Творение пахнет использованным порохом, ведь именно так описывал его Эдвин "Базз" Олдрин, когда впервые почувствовал этот запах в посадочном модуле на Луне в 1969 году.

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Также Олдрин описывал запах Луны как резкий металлический, похожий на запах отработанного пороха или сожженного угля. Так он описывал его в 2009 и 2015 году.

Другой астронавт, который был участником последней миссии на Луну, Гаррисон "Джек" Шмитт описал запах планеты как металлический и очень едкий.

Напомним, ученые обнаружили космический объект, в 10 млн. раз мощнее Солнца.

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