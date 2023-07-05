Не переселявшиеся украинцы могут получить более 6000 грн помощи: что нужно делать

Украинцы, не переезжавшие из своих домов, но пострадавшие от войны, могут получить выплаты от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Речь идет о платежах по 2200 гривен в течение трех месяцев.

6600 гривен предоставляются переселенцам и другим пострадавшим от войны. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В частности, подавать заявку на выплаты могут:

ВПЛ, покинувшие прежнее место жительства после 24 февраля 2022 года;

украинцы, которые не покидали дома, но после 24 февраля пострадали от военных действий в определенных регионах (в июле это Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Запорожская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская области);

люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но уже вернулись к постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).

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При назначении помощи рассматривается наличие ряда критериев, в частности:

семья, имеющая только одного родителя с детьми младше 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

приемные семьи, занимающиеся детьми (необходимое документальное подтверждение).

Для получения денежной помощи доход на одного члена семьи не должен превышать 5400 грн.

Украинцам нужно обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда "Право на защиту", который является партнером УВКБ ООН в Украине. Получить консультацию можно в Telegram-канале или по номеру 0 800 307 711. Также понадобятся:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (ИНН);

справка ВПЛ (для переселенцев);

банковская карта главного заявителя (не єДопомога);

свидетельства о рождении детей или документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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