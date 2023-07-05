Українці, які не переселялися, можуть отримати понад 6000 грн допомоги: що потрібно робити

Українці, які не переїздили зі своїх домівок, але постраждали від війни можуть отримати виплати від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Йдеться про платежі по 2200 гривень протягом трьох місяців.

6600 гривень надаються переселенцям та іншим постраждалим від війни. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Зокрема, подавати заявку на виплати можуть:

ВПО, які залишили колишнє місце проживання після 24 лютого 2022 року;

українці, які не залишали вдома, але після 24 лютого постраждали від воєнних дій у певних регіонах (у липні це Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська області);

люди, які через військові дії були змушені залишити свої будинки, але вже повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

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Під час призначення допомоги розглядається наявність низки критеріїв, зокрема:

сім’я, яка має лише одного з батьків з дітьми молодше 18 років або з літніми людьми (55 років і старше);

сім’я, яку очолює один одинокий/кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) з однією дитиною або декількома дітьми молодше 18 років;

сім’я з однією або декількома особами з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

прийомні сім’ї, які займаються дітьми (необхідне документальне підтвердження).

Для отримання грошової допомоги, дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 5400 грн.

Українцям потрібно звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду "Право на захист", який є партнером УВКБ ООН в Україні. Отримати консультацію можна у Telegram-каналі або за номером 0 800 307 711. Також знадобляться:

паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

податковий номер (ІНП);

довідка ВПО (для переселенців);

банківська карта головного заявника (не єДопомога);

свідоцтва про народження дітей або документ, що засвідчує законну опіку над дитиною (за потреби);

посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за потреби).

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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