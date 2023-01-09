"Не психуйте! Помоем!": отец-военный мальчик Назара, ставший известным в сети, успокоил украинцев (видео)

Папа вместе с маленьким сыном уверены, что все будет Украина и главное не психовать.

Соответствующий видеоролик, опубликованный Министерством обороны Украины в Facebook, назвали семейной терапией от Назарчика и его отца Олега, который служит в 14-й отдельной механизированной бригаде.

Папа сказал, что уже, пожалуй, все знают его сынишка Назара, видео с которым уже успело стать "верующим" в сети. Фраза мальчика "Ничего, помоем! Не плачь. Не психуйте!" прозвучала в совсем других обстоятельствах. Теперь маленький украинец "успокаивает" не только свою маму, но и всю Украину.

К нему присоединился и отец, слова которого подкреплены боевым опытом и должны стать пророческими.

Ранее отец украинского снайпера, погибшего на войне, приобрел для ВСУ три автомобиля.

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