Не только для красоты: как бархатцы можно использовать для приготовления блюд

Бархатцы – очень распространенный в Украине цветок. Их выращивают не только для украшения сада и клумбы, но и для того, чтобы потом из цветов этого растения сварить варенье, или насушить их для изготовления известной приправы.

Приправа, которую изготавливают из бархатцев носит название "имеретинский" или "грузинский" шафран – это пикантные пряности, их добавляют в разнообразные блюда и для приготовления соусов и заправок.

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Специя, произведенная из бархатцев, имеет острый, пряный, несколько горький вкус. Ее добавляют в супы, соусы, маринады.

Для приготовления приправы из бархатцев нужно собрать цветы растения, обсушить их и тщательно измельчить. Для улучшения аромата и вкуса можно добавить также и листья бархатцев.

Чтобы сохранить свежесть и вкус приправы, следует хранить в герметичной упаковке в прохладном и сухом месте.

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