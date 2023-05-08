Не лише для краси: як чорнобривці можна використовувати для приготування страв

Чорнобривці – дуже поширена в Україні квітка. Їх вирощують не лише для прикраси саду та клумб, а й для того, аби потім з квітів цієї рослини зварити варення, або насушити їх для виготовлення відомої приправи.

Приправа, яку виготовляють з чорнобривців зветься "імеретинський" або "грузинський" шафран – це пікантні прянощі, які додають у різноманітні страви й для приготування соусів й заправок.

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Спеція, вироблена з чорнобривців, має гострий, пряний, дещо гіркий смак. Її додають у супи, соуси, маринади.

Для приготування приправи з чорнобривців потрібно зібрати квіти рослини, обсушити їх і ретельно подрібнити. Для покращення аромату і смаку можна додати також і листя чорнобривців.

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Щоб зберегти свіжість і смак приправи, її слід зберігати в герметичній упаковці в прохолодному та сухому місці.

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