Не выбрасывайте вчерашнюю гречку: что приготовить, чтобы было просто и вкусно

Вероятно, у каждого была такая ситуация, что отварная гречка долго стоит в холодильнике, пока ее кто-то из членов семьи не решится выбросить. Тем не менее, вчерашняя гречневая каша может стать еще вкуснее

Например, если в сковороде поджарить мелкие шкварочки с луком, а сверху выложить гречку и разогреть, то такая каша будет вкуснее, чем когда была только сваренной.

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А еще со вчерашней гречки можно приготовить вкуснейшие тефтели в сливочном соусе. Если у вас есть мультиварка, процесс вообще не займет много времени.

Какие продукты понадобятся:

Отварная гречневая каша

Мясной фарш – 500 г.

Вода – 3 стакана.

Лук – 1 шт.

Картофель - 1 кг

Для подливки:

Сливки - 200 мл

Мука – 3 ст. л.

Сливочное масло - 50 г

Лук – 1 шт.

Вода – 1 литр

Соль, перец – по 1/6 ч.л.

Как готовить:

Через мясорубку пропустите фарш вместе с картофелем, луком и гречкой. Посолите и поперчите, добавьте по желанию любимые приправы.

С готовой смеси слепите тефтели и выложите их в глубокую форму для запекания с толстым дном.

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Подливка: к сливкам добавьте растопленное сливочное масло и мелко измельченный лук, посолите и поперчите. Перемешайте и добавьте муку, снова перемешайте, разбавьте водой. Залейте тефтели и поставьте выпекаться в духовку или под крышкой на плиту. Через 30 мин вы получите вкусное блюдо.

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