Не выбрасывайте вчерашнюю гречку: что приготовить, чтобы было просто и вкусно
Вероятно, у каждого была такая ситуация, что отварная гречка долго стоит в холодильнике, пока ее кто-то из членов семьи не решится выбросить. Тем не менее, вчерашняя гречневая каша может стать еще вкуснее
Например, если в сковороде поджарить мелкие шкварочки с луком, а сверху выложить гречку и разогреть, то такая каша будет вкуснее, чем когда была только сваренной.
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А еще со вчерашней гречки можно приготовить вкуснейшие тефтели в сливочном соусе. Если у вас есть мультиварка, процесс вообще не займет много времени.
Какие продукты понадобятся:
- Отварная гречневая каша
- Мясной фарш – 500 г.
- Вода – 3 стакана.
- Лук – 1 шт.
- Картофель - 1 кг
Для подливки:
- Сливки - 200 мл
- Мука – 3 ст. л.
- Сливочное масло - 50 г
- Лук – 1 шт.
- Вода – 1 литр
- Соль, перец – по 1/6 ч.л.
Как готовить:
Через мясорубку пропустите фарш вместе с картофелем, луком и гречкой. Посолите и поперчите, добавьте по желанию любимые приправы.
С готовой смеси слепите тефтели и выложите их в глубокую форму для запекания с толстым дном.
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Подливка: к сливкам добавьте растопленное сливочное масло и мелко измельченный лук, посолите и поперчите. Перемешайте и добавьте муку, снова перемешайте, разбавьте водой. Залейте тефтели и поставьте выпекаться в духовку или под крышкой на плиту. Через 30 мин вы получите вкусное блюдо.
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