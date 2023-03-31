Не застынет: какие продукты являются врагами для желе

Среди легких десертов самым вкусным является фруктовое желе, особенно если оно содержит кусочки фруктов. Однако, если добавлять определенные тропические фрукты в десерт, желе может не застыть.

Оказывается, что врагами желе являются киви, ананас и папайя. Виной тому особое вещество, которое они содержат в составе – это папаин. Он активен не только в кислых, но и в нейтральных и щелочных средах.

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Также папаин сохраняет активность в широком диапазоне температур (до 50-60 градусов). Чтобы нейтрализовать его действие на желе, фрукты с его содержанием либо обдают кипятком, либо бланшируют (подвергают термической обработке).

А еще желе не дружит с солью и вином.

Друзями желе являются сладкие фрукты, сахар, алкоголь (крепостью до 40%) и молоко.

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