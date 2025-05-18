Недвижимость в Киеве: что произошло с ценами на квартиры и как изменился рынок

Стоимость жилья в Киеве снова достигла показателей 2021 года: квартиры в "хрущевках" продают по 800 долларов за квадратный метр, а в новостройках – от 1200 до 1700 долларов и больше.

Больше покупают современные каркасные дома, тогда как панельки и здания с устаревшими типами стен теряют популярность и дешевеют Такую информацию предоставила Людмила Симонова – Президент компании IRE (Ukraine) LLC и член Совета по материальным активам Международного комитета по стандартам оценки (IVSC) – в комментарии для СМИ.

Она отметила, что иностранные инвесторы активно покупают квартиры в центре столицы для краткосрочной аренды, внутренне перемещенные арендуют или покупают жилье в спальных районах, а те, кто хочет сохранить капитал в нестабильный экономический период, вкладываются в новостройки вблизи станций метро.

Симонова также подчеркнула, что нынешние тенденции на рынке свидетельствуют об изменении инвесторских настроений – они больше не опасаются вкладывать средства в недвижимость, даже несмотря на военную ситуацию. "прикоснуться к историческим событиям".

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Еще один фактор, подпитывающий спрос, – глобальная финансовая нестабильность. Из-за неустойчивости фондовых рынков и снижения позиций доллара инвесторы рассматривают недвижимость как безопасный актив для сохранения капитала.

Высокий спрос на жилье среди внутренне перемещенных лиц лишь усиливает активность на рынке. Если после событий 2014 года Киев уже принимал переселенцев, то теперь количество желающих поселиться в столице значительно возросло.

Однако рост цен наблюдается не на все типы недвижимости. Больше всего востребованы новые каркасные дома, которые считаются более надежными: в случае обстрела повреждения обычно ограничиваются одной квартирой, а само здание легче восстановить. привлекательность и дешевеющие Особенно это касается жилья экономкласса, обычно сведенного из панелей – спрос на него быстро снижается.

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Растущий спрос на каркасные здания вполне закономерно тянет за собой повышение цен. Например, в обычных панельных "хрущевках" сегодня квадратный метр стоит в среднем около 800 долларов. 1600 долларов за квадрат, а в каркасном доме с видом на Днепр, хоть и без ремонта, – уже за 1700 долларов.

На окончательную стоимость влияет не только тип строительства. Отопление может повысить ее до 10%. Наличие генераторов, надежного энергоснабжения и обустроенного укрытия также значительно повышают спрос: квартиры в таких домах продаются быстрее и дороже.

Эксперт отмечает, что в этой ситуации есть определенный парадокс: ранее считалось, что квартиры на высоких этажах – это преимущество, однако сейчас они теряют популярность из-за риска ракетных ударов, сложности с эвакуацией и ликвидацией пожаров. Из-за этого больше спроса появляется на жилье на 2–6 этажах.

Что касается перспектив, большинство специалистов соглашаются, что интерес к новостройкам продолжит расти. Современные жилые комплексы в основном каркасного типа, расположенные рядом с социальными объектами, и с каждым месяцем их стоимость растет. Особенно выгодна ситуация в центре города, где ограничено количество предложений и стабильно высок спрос.

Раньше мы рассказывали, сколько теперь придется заплатить за квартиру в Киеве.

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