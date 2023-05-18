Неизвестные науке алмазы нашли в метеорите из каньона Диабло в США

Исследуя обломки метеорита, обнаруженного в каньоне Диабло в США, ученые заметили, что он содержит неизвестные ранее алмазы. Они могли образоваться из-за возникающих экстремальных температур и давления, когда космический камень врезается в Землю.

Издание IFLScience сообщает, что ученые заметили необычные соединения в обломках метеорита, и это были алмазы с необычной структурой. Метеорит упал в этом каньоне примерно 50 000 лет назад, образовав Метеоритный кратер – один из самых неприкосновенных в мире.

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Когда ученые использовали передовые методы визуализации, чтобы рассмотреть алмазы из метеорита Canyon Diablo, они обнаружили, что это не обычные драгоценные камни. В исследовании 2022 года исследователи сообщили, что эти камни имеют такую же твердость, как и алмазы, но они чрезвычайно пластичны. Кроме того, у них есть электронные свойства, которые можно настроить, что делает их потенциально полезными для электроники", – пишет издание.

Метеорит содержал редкую форму углерода лонсдейлит, и по-прежнему считалось, что она состоит из атомов в гексагональной решетке. Однако, исследуя лонсдейлит с помощью романовской спектроскопии и кристаллографии, доктор Петер Немет из Института геологических и геохимических исследований и соавторы исследования обнаружили нечто гораздо более интересное. Оказалось, что лонсдейлит действительно содержит традиционные кубические алмазы и графеноподобные домены, которые срослись вместе в так называемых диафитах. Кристалл также содержит многочисленные ошибки, когда атомы неправильно расположены.

"Благодаря распознаванию различных типов сращивания между графеновыми и алмазными структурами мы можем приблизиться к пониманию условий давления и температуры, возникающих при столкновении с астероидом", — пояснил доктор Петер Немет.

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По его словам, там, где встречаются алмаз и графен, происходят неожиданные вещи с расстоянием между слоями, что объясняет предварительные спектроскопические наблюдения лонсдейлита.

Доступные количества лонсдейлита были слишком малы, чтобы проверить некоторые его свойства. Однако моделирование показывает, что гексагональная форма должна быть на 58 процентов более жесткой, чем обычные алмазы. А насколько жесткими могут быть диафиты, еще предстоит выяснить.

Авторы исследования утверждают, что полученные из лонсдейлита соединения можно применить к другим богатым углеродом материалам, содержащим значительное количество других элементов, находящихся под чрезвычайным давлением.

Соавтор профессор Кристоф Зальцманн из Университетского колледжа Лондона пояснил, что эти кристаллы имеют ряд потенциальных применений: "Благодаря контролируемому росту слоев структур должно быть возможно разрабатывать материалы, которые являются одновременно сверхтвердыми и пластическими, а также обладают регулируемыми электронными свойствами от проводника до изо. Зальцман считает, что они могут иметь "различные применения от абразивов и электроники к наномедицинам и лазерным технологиям".

Справка: Метеорит Canyon Diablo, упавший около пятидесяти тысяч лет назад и известный людям, живущим в регионе северной Аризоны в течение тысячелетий, был научно открыт в девятнадцатом веке. Возраст самого метеорита составляет примерно 5 миллиардов лет, по сравнению с возрастом Земли, которой только 4,6 миллиарда лет.

Воздействие метеорита является причиной возникновения Метеоритного кратера вблизи Флагстаффа, штат Аризона, также известного как кратер Берринджера, а в одном месте – кратер Каньон Диабло. От удара образовался кратер диаметром более 1200 метров и глубиной 200 метров. Считается, что сам метеорит мог весить 700 000 тонн.

В настоящее время собрано 30 тонн обломков метеорита, наибольший отломок весит 639 кг. Сам метеорит имел преимущественно железо-никелевый состав, который составляет 90% восстановленного материала в дополнение к списку дополнительных руд, присутствующих в его химическом составе.

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