Некоторые материалы легко повредить: какую обувь категорически нельзя бросать в стиральную машину

Химчистка с легкостью справится с любой загрязненностью обуви. Однако в домашних условиях с грязью также справится стиральная машина. Стоит только знать, какую обувь нельзя бросать в стиральную машину.

UAportal расскажет, как правильно стирать обувь в стиральной машине, чтобы не повредить ее. Прежде всего, стоит выяснить, какую обувь можно отправлять в стиральную машину, а какую нет.

Обычно спортивную обувь из текстильных материалов, такую как кеды или кроссовки, можно стирать в автоматической стиральной машине. Однако, прежде чем делать это, убедитесь, что на обуви нет декоративных элементов, которые могут повредиться при контакте с водой. Тогда как кожаная обувь любого вида, натуральная или искусственная, нельзя стирать в стиральной машине. Кожаный материал очень чувствительный и может повредиться при контакте с водой.

Если все же вы решили стирать текстильную обувь, обратите внимание на наши советы. Выбирайте деликатный режим стирки с наименьшим количеством оборотов при отжиме. Не стирайте несколько пар обуви вместе с одеждой, лучше делать это отдельно. Особенно это касается обуви разного цвета и материала.

И, конечно же, помните о температуре стирки. Выбирай деликатный режим и температуру до 30 С. Однако ручная стирка всегда является лучшим вариантом, ведь тогда вы сможете внимательнее следить за процессом и избежите повреждений материала.

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В то время, чтобы сохранить цвет и удалить загрязнения на белой обуви, нужно перед стиркой удалить небольшую грязь с помощью губки, смоченной мыльным раствором. Если загрязнение больше, примените специальные чистящие средства обуви или народные методы: жидкость для мытья посуды или отбеливающую зубную пасту.

Сушить обувь лучше при комнатной температуре, избегая дополнительного тепла, в частности от батареи. Также избегайте попадания на обувь прямых солнечных лучей.

Сохраняя эти простые советы, вы сможете ухаживать за своей обувью должным образом и сохранить ее привлекательный вид на длительное время.

Напомним, на кроссовках и других закрытых моделях часто можно заметить небольшую петельку сзади. Этот элемент не является дизайнерским решением. Он имеет несколько практических назначений, которые делают ношение обуви более удобной и более функциональной.

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