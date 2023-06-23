Некоторые пенсионеры должны вернуть 20% выплат: о ком речь

В Украине ряд пенсионеров может потерять до 20% выплат. Такое решение может быть принято по результатам проверки.

Речь идет о переплате пенсии. В Пенсионном фонде подсказали, как этого избежать.

Отмечается, что одной из причин переплаты есть несвоевременное уведомление лицом факта трудоустройства или занятия предпринимательской деятельностью. Согласно действующему законодательству, пенсионер обязан сообщить соответствующую информацию в органы ПФУ в течение 10 дней после трудоустройства.

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В случае отсутствия в Реестре застрахованных лиц данных о факте трудоустройства гражданин должен предоставить документы, удостоверяющие соответствующие сведения (копию приказа (распоряжения) о принятии на работу или копию трудовой книжки с записью о трудоустройстве и/или копию гражданско-правового договора).

В случае отказа пенсионера добровольно вернуть переплату, ПФУ принимает решение о взыскании с пенсии сумм переплаты в пределах 20% пенсии.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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