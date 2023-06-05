Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку: о ком речь
В Украине некоторые категории пенсионеров имеют право не платить за коммуналку. Стоимость коммунальных услуг будет компенсирована за бюджетные средства.
Речь идет о гражданах, работавших по ряду профессий в сельской местности и имеющих ежемесячный доход не выше 3760 гривен. Об этом сообщает "На пенсии".
Речь идет о работавших пенсионерах:
- педагогическими;
- медицинскими, фармацевтическими сотрудниками;
- в библиотеках;
- сотрудниками по защите растений.
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"То есть если ваша пенсия превысила 3760 гривен, то получать льготы на оплату коммуналки вы не будете. Но можно обратиться в Пенсионный фонд за назначением жилищной субсидии. На какие услуги предоставляется льгота? Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает, и распространяется на оплату: жилья (квартирная плата, плата за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом; распределение и поставка), централизованное отопление, вывоз бытовых отходов); топлива и сжиженного газа", – говорится в публикации.
Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.
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