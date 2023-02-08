Некоторые украинцы могут получить деньги на лечение: куда обращаться

Единовременное пособие на лечение могут получить украинцы, пострадавшие от российской войны. В частности, на деньги могут рассчитывать жители Херсонского городского территориального общества (Херсона и еще 15 окрестных населенных пунктов).

Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, деньги будут перечислены нуждающимся в лечении в стационаре, проведении операций, в том числе на сердце, сосудах и онкологических. Также средства будут выданы на эндопротезирование суставов.

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Как получить деньги:

Тем, кто нуждается в лечении, следует обратиться в районные в городе Херсоне советы с заявлением на имя начальника Херсонской МВА и предоставить копии паспорта, идентификационного номера, справки с указанием реквизитов счета, открытого на имя заявителя. Также необходимо иметь документ из медицинского учреждения, удостоверяющего состояние здоровья, проведенную операцию или полученное лечение в течение 2022-2023 годов.

Больше информации можно получить по телефонам:

Днепровский район: (099) 253-54-91;

Корабельный район: (050) 875-11-41;

Суворовский район: (066) 447-92-36.

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