Деякі українці можуть отримати гроші на лікування: куди звертатися

Одноразову грошову допомогу на лікування можуть отримати українці, що постраждали від російської війни. Зокрема, на гроші можуть розраховувати мешканці Херсонського міської територіальної громади (Херсона та ще 15 навколишніх населених пунктів).

Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, гроші будуть перераховані тим, хто потребує лікування у стаціонарі, проведення операцій, в тому числі на серці, судинах та онкологічних. Також кошти видадуть на ендопротезування суглобів.

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Як отримати гроші:

Тим, хто потребує лікування, потрібно звернутися до районних у місті Херсоні рад із заявою на ім’я начальника Херсонської МВА та надати копії паспорта, ідентифікаційного номера, довідки із зазначенням реквізитів рахунку, відкритого на ім’я заявника. Також потрібно мати документ з медичного закладу, що засвідчує стан здоров’я, проведену операцію чи отримане лікування протягом 2022-2023 років.

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Більше інформації можна отримати за телефонами:

Дніпровський район: (099) 253-54-91;

Корабельний район: (050) 875-11-41;

Суворівський район: (066) 447-92-36.

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