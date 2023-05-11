Некоторые украинцы не смогут получить соцпомощь: что изменилось

В Украине изменились требования для выплат соцпомощи одиноким матерям и малообеспеченным семьям

Во время полномасштабной войны украинцы, нуждающиеся в помощи, продолжают получать социальную поддержку. Однако, в настоящее время требования для получения помощи претерпели изменения.

Читайте также: В ПФУ объяснили, когда придут повышенные пенсии после пересчета

Согласно информации, опубликованной на странице "Юридического советника для ВПЛ" в Facebook, перечень оснований, по которым не назначаются социальные выплаты, был расширен. К этим основаниям теперь включаются следующие случаи:

Получение государственной помощи одиноким матерям. Получение государственной социальной помощи малоимущим семьям.

Итак, согласно новым правилам, одинокие матери и малообеспеченные семьи не смогут получать государственную помощь, если в течение года перед обращением за помощью лица, входящие в состав семьи, потратили сумму, превышающую 50 000 гривен на дату подачи заявления. К примеру, эти расходы могут быть связаны с приобретением:

земельного участка;

квартиры или дома;

иного недвижимого имущества;

транспортного средства или механизма;

ценные бумаги;

других финансовых инструментов;

виртуальных активов;

строительных материалов;

других товаров, предполагающих долгосрочное использование.

Эти новые правила касаются получения государственной помощи и имеют целью обеспечить более точное назначение помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.

Указанные выше основания для неназначения социальной помощи имеют некоторые исключения, о которых следует знать. Вот несколько из них:

Жилье, полученное или приобретенное за счет государственного или местного бюджета; Покупка квартиры или дома в течение шести месяцев после продажи другой квартиры или дома при условии, что оба помещения были единственным жилищным имуществом лица; Медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги, отвечающие социальной норме жилья и социальным нормативам обслуживания ЖКХ; Покупка иностранной валюты и/или банковских металлов безналичным или наличным способом; Платежи, связанные с приобретением прав собственности на недвижимое имущество или транспортные средства в соответствии с сделками. получение наследства и дарения; Внесение благотворительных взносов; Финансовая помощь в форме ссуды.

"Лица, входящие в состав семьи, на первое число месяца, с которого назначается помощь, имеют на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 000 гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, что превышает 100 000 гривен, о чем говорится в декларации", – объясняют специалисты.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!