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Общество

Некоторые украинцы не смогут получить соцпомощь: что изменилось

Игорь Романько

В Украине изменились требования для выплат соцпомощи одиноким матерям и малообеспеченным семьям

Во время полномасштабной войны украинцы, нуждающиеся в помощи, продолжают получать социальную поддержку. Однако, в настоящее время требования для получения помощи претерпели изменения.

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Согласно информации, опубликованной на странице "Юридического советника для ВПЛ" в Facebook, перечень оснований, по которым не назначаются социальные выплаты, был расширен. К этим основаниям теперь включаются следующие случаи:

  1. Получение государственной помощи одиноким матерям.
  2. Получение государственной социальной помощи малоимущим семьям.

Итак, согласно новым правилам, одинокие матери и малообеспеченные семьи не смогут получать государственную помощь, если в течение года перед обращением за помощью лица, входящие в состав семьи, потратили сумму, превышающую 50 000 гривен на дату подачи заявления. К примеру, эти расходы могут быть связаны с приобретением:

  • земельного участка;
  • квартиры или дома;
  • иного недвижимого имущества;
  • транспортного средства или механизма;
  • ценные бумаги;
  • других финансовых инструментов;
  • виртуальных активов;
  • строительных материалов;
  • других товаров, предполагающих долгосрочное использование.

Эти новые правила касаются получения государственной помощи и имеют целью обеспечить более точное назначение помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.

Указанные выше основания для неназначения социальной помощи имеют некоторые исключения, о которых следует знать. Вот несколько из них:

  1. Жилье, полученное или приобретенное за счет государственного или местного бюджета;
  2. Покупка квартиры или дома в течение шести месяцев после продажи другой квартиры или дома при условии, что оба помещения были единственным жилищным имуществом лица;
  3. Медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги, отвечающие социальной норме жилья и социальным нормативам обслуживания ЖКХ;
  4. Покупка иностранной валюты и/или банковских металлов безналичным или наличным способом;
  5. Платежи, связанные с приобретением прав собственности на недвижимое имущество или транспортные средства в соответствии с сделками.
  6. получение наследства и дарения;
  7. Внесение благотворительных взносов;
  8. Финансовая помощь в форме ссуды.

"Лица, входящие в состав семьи, на первое число месяца, с которого назначается помощь, имеют на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 000 гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, что превышает 100 000 гривен, о чем говорится в декларации", – объясняют специалисты.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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Общество