Деякі українці не зможуть отримати соцдопомогу: що змінилось

Під час повномасштабної війни українці, які потребують допомоги, продовжують отримувати соціальну підтримку. Однак, наразі вимоги для отримання допомоги зазнали змін.

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Згідно з інформацією, опублікованою на сторінці "Юридичного порадника для ВПО" у Facebook, перелік підстав, за яких не призначаються соціальні виплати, був розширений. До цих підстав тепер включаються такі випадки:

Отримання державної допомоги одиноким матерям. Отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Отже, згідно з новими правилами, одинокі матері та малозабезпечені сім'ї не зможуть отримувати державну допомогу, якщо протягом року перед зверненням за допомогою особи, які входять до складу сім'ї, витратили суму, що перевищує 50 000 гривень на дату подачі заяви. Наприклад, ці витрати можуть бути пов'язані з придбанням:

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земельної ділянки;

квартири або будинку;

іншого нерухомого майна;

транспортного засобу або механізму;

цінних паперів;

інших фінансових інструментів;

віртуальних активів;

будівельних матеріалів;

інших товарів, які передбачають довгострокове використання.

Ці нові правила стосуються отримання державної допомоги та мають на меті забезпечити більш точне призначення допомоги тим, хто її найбільше потребує.

Вказані вище підстави для непризначення соціальної допомоги мають деякі винятки, про які варто знати. Ось декілька з них:

Житло, яке було отримане або придбане за рахунок державного або місцевого бюджету; Купівля квартири або будинку протягом шести місяців після продажу іншої квартири або будинку, за умови, що обидва приміщення були єдиним житловим майном особи; Медичні, освітні та житлово-комунальні послуги, що відповідають соціальній нормі житла та соціальним нормативам обслуговування ЖКГ; Купівля іноземної валюти та/або банківських металів безготівковим або готівковим способом; Платежі, пов'язані з придбанням прав власності на нерухоме майно або транспортні засоби згідно з правочинами. Отримання спадщини та дарування; Внесення благодійних внесків; Фінансова допомога у формі позики.

"Особи, які входять до складу сім'ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога, мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 000 гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 000 гривень, про що зазначається в декларації", – пояснюють фахівці.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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