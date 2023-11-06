Некоторые украинцы в 2023 году могут потерять жилищную субсидию: ПФУ ответили, кто не получит выплаты

Кто из украинцев потеряет субсидию в 2023 году из-за задолженности

В 2023 году некоторые украинцы могут упустить возможность получать жилищные субсидии. В частности, планируется упразднить субсидии для тех, у кого накопилась задолженность за жилье.

Об этом сообщила директор департамента Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко во время телевизионного выступления в эфире "Общественного".

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Она уточнила, что эта инициатива касается граждан, которые в течение трех месяцев не платили за жилищные услуги, а общая сумма долга превысила 680 гривен.

В таком случае Пенсионный фонд не будет предоставлять субсидии, пока лицо не заключит договор о реструктуризации долга или не погасит его, отметила Охрименко.

По применению решения правительства субсидия назначается, если расходы на оплату коммунальных услуг составляют более 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до окончания военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

Средние размеры субсидий в неотапливаемый сезон составляют в среднем от 350 до 400 гривен. В настоящее время жилищные субсидии получают около 2,2 миллиона украинских семей.

Граждане, имеющие право на жилищную субсидию, будут получать ее автоматически. Заявление на назначение субсидии можно подать в Пенсионный фонд, Центр предоставления административных услуг или через электронную платформу "Действие".

Кто может получить жилищную субсидию:

Лица, зарегистрированные в доме.

Лица, не зарегистрированные в доме, но фактически проживающие в нем, такие как арендаторы или переселенцы.

Следовательно, внесенные изменения в предоставление жилищных субсидий могут повлиять на граждан, накопивших долги за коммунальные услуги.

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