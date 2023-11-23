Некоторым категориям украинцев разрешили выходить на пенсию в 55 лет
На сегодняшний день в Украине установлен пенсионный возраст в 60 лет, однако некоторые граждане могут выйти на пенсию гораздо раньше, даже в возрасте 55 лет, если они отвечают определенным условиям.
По информации, опубликованной на "biz.today.ua", одной из категорий граждан, которые могут выйти на пенсию в 55 лет, есть учителя. Учителям разрешено уйти на заслуженный отдых с 55 лет при условии, что их трудовой стаж составляет не менее 29 лет и 6 месяцев. Это условие станет еще более жестким с 1 апреля 2024 года, когда учителям нужно будет иметь не менее 30 лет стажа для выхода на пенсию с 55 лет.
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Также другие категории работников, которые могут выйти на пенсию до достижения 60-летнего возраста при условии выслуги лет, включают:
- Артисты со стажем от 20 до 35 лет;
- Сотрудники авиации: мужчины со стажем от 25 лет, женщины – от 20 лет;
- Сотрудники здравоохранения и соцобеспечения – от 25 лет;
- Спортсмены – не менее 25 лет;
- Диспетчеры воздушного движения;
- Инженерно-технический состав гражданской авиации;
- Бортпроводники;
- Работники железнодорожного транспорта и метро;
- Работники, трудящиеся на полевых геологоразведочных работах;
- Работники лесозаготовок и лесосплава;
- Механизаторы;
- Плавсостав морского, речного флота и рыбной промышленности.
Следовательно, целевые категории граждан могут раньше выйти на пенсию, учитывая их выслугу лет и специфику работы.
Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.
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