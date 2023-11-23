Некоторым категориям украинцев разрешили выходить на пенсию в 55 лет

Кто из украинцев может выйти на пенсию раньше, в 55 лет

На сегодняшний день в Украине установлен пенсионный возраст в 60 лет, однако некоторые граждане могут выйти на пенсию гораздо раньше, даже в возрасте 55 лет, если они отвечают определенным условиям.

По информации, опубликованной на "biz.today.ua", одной из категорий граждан, которые могут выйти на пенсию в 55 лет, есть учителя. Учителям разрешено уйти на заслуженный отдых с 55 лет при условии, что их трудовой стаж составляет не менее 29 лет и 6 месяцев. Это условие станет еще более жестким с 1 апреля 2024 года, когда учителям нужно будет иметь не менее 30 лет стажа для выхода на пенсию с 55 лет.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Также другие категории работников, которые могут выйти на пенсию до достижения 60-летнего возраста при условии выслуги лет, включают:

Артисты со стажем от 20 до 35 лет;

Сотрудники авиации: мужчины со стажем от 25 лет, женщины – от 20 лет;

Сотрудники здравоохранения и соцобеспечения – от 25 лет;

Спортсмены – не менее 25 лет;

Диспетчеры воздушного движения;

Инженерно-технический состав гражданской авиации;

Бортпроводники;

Работники железнодорожного транспорта и метро;

Работники, трудящиеся на полевых геологоразведочных работах;

Работники лесозаготовок и лесосплава;

Механизаторы;

Плавсостав морского, речного флота и рыбной промышленности.

Следовательно, целевые категории граждан могут раньше выйти на пенсию, учитывая их выслугу лет и специфику работы.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!