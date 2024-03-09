Некоторым украинцам поднимут страховые выплаты с апреля: кого это касается

Кому из украинцев поднимут страховые выплаты от государства после индексации пенсий

С 1 марта 2024 года в Украине состоится перерасчет страховых выплат для людей, пострадавших от несчастных случаев на производстве или получающих профзаболевание.

Это хорошая новость для людей, пострадавших от несчастных случаев на производстве или профзаболеваний. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

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Что это значит?

Размер страховых выплат будет проиндексирован на 7,96%.

Это немного больше, чем инфляция за прошлый год.

Максимальное повышение составит 1500 гривен, но не больше 4 минимальных зарплат.

Перерасчет произойдет автоматически, без обращения граждан.

Обновленные выплаты украинцы начнут получать уже с апреля.

Какие выплаты будут проиндексированы?

Помощь в связи с временной нетрудоспособностью вследствие несчастного случая на производстве или профзаболевании.

Пособие на ребенка в случае потери кормильца вследствие несчастного случая на производстве или профзаболевании.

Единовременная помощь в случае несчастного случая на производстве или профзаболевании, повлекшее смерть потерпевшего.

Сколько можно получить?

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты после индексации составит 28400 гривен.

Что еще нужно знать?

Минимальная пенсия в Украине также выросла с 1 января 2024 года до 2361 гривны.

Увеличились размеры минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхурочный стаж, надбавки и повышение, минимальные пенсионные выплаты, максимальная пенсия.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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