Деяким українцям піднімуть страхові виплати з квітня: кого це стосується

З 1 березня 2024 року в Україні відбудеться перерахунок страхових виплат для людей, які постраждали від нещасних випадків на виробництві або отримують профзахворювання.

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Це гарна новина для людей, які постраждали від нещасних випадків на виробництві або профзахворювань. Про це розповіли в пресслужбі Пенсійного фонду України.

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Що це означає?

Розмір страхових виплат буде проіндексовано на 7,96%.

Це трохи більше, ніж інфляція за минулий рік.

Максимальне підвищення складе 1500 гривень, але не більше 4 мінімальних зарплат.

Перерахунок відбудеться автоматично, без звернення громадян.

Оновлені виплати українці почнуть отримувати вже з квітня.

Які виплати будуть проіндексовані?

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання.

Допомога на дитину в разі втрати годувальника внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання.

Одноразова допомога у разі нещасного випадку на виробництві або профзахворювання, що спричинило смерть потерпілого.

Скільки можна буде отримати?

Максимальний розмір щомісячної страхової виплати після індексації становитиме 28 400 гривень.

Що ще потрібно знати?

Мінімальна пенсія в Україні також зросла з 1 січня 2024 року до 2361 гривні.

Збільшились розміри мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж, надбавки та підвищення, мінімальні пенсійні виплати, максимальна пенсія.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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