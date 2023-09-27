Некоторым украинцам с нового года перестанут начислять пенсию: как этого избежать

Кому из украинцев перестанут выплачивать пенсию с 2024 года

С начала 2024 г. некоторым пенсионерам могут прекратить выплату пенсии. Осталось всего три месяца для того, чтобы исправить это положение и сохранить свои выплаты и дальше. Одним из обязательных условий является пройденная физическая идентификация.

Читайте также: Кто из украинцев может получить 800 грн надбавки к пенсии

Об этом пишет Today.ua. Эта новость касается пенсионеров, являющихся участниками военных конфликтов и вынужденных изменить свое место жительства до 24 февраля 2024 года. В частности, это переселенцы, прибывшие в Украину еще во время проведения антитеррористической операции (АТО).

Для сохранения права на пенсионные выплаты эти пенсионеры должны ежегодно подтверждать свою живучесть. Однако с начала пандемии COVID-19 в 2020 году это требование было временно отменено. Но после официального завершения пандемии летом этого года это правило возобновлено. Сначала пенсионерам было поручено выполнить физическую идентификацию до 1 сентября. Однако позже правительство решило облегчить это правило, продлив срок идентификации до 31 декабря 2023 года.

Существуют два способа пройти идентификацию:

Онлайн-идентификация: Этот процесс можно пройти через видеоконференцию, где вы появляетесь в кадре и показываете документ, подтверждающий личность. Также вы можете авторизироваться в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, используя квалифицированную электронную подпись "Действие Подпись" (Действие ID). Офлайн-идентификация: Для пенсионеров, находящихся за границей, важно обратиться лично в одно из украинских дипломатических представительств в своей стране пребывания. Работники дипломатического учреждения должны подтвердить вашу живучесть.

В Украине пенсионерам, имеющим возможность лично посетить банк, лучше выбраться в отделение Сбербанка с документом, подтверждающим их личность. Кроме того, они должны иметь при себе платежную карту, по которой производятся выплаты от Пенсионного фонда Украины или электронное пенсионное удостоверение.

После этого вам придется предъявить свой документ менеджеру банку и совершить транзакцию со своей карты для подтверждения собственности пенсионной карты. Выполняя эти действия, вы убедитесь, что именно вы являетесь владельцем этой карты.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!