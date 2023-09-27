Деяким українцям з нового року припинять нараховувати пенсію: як цього уникнути

З початку 2024 року деяким пенсіонерам можуть припинити виплату пенсії. Залишилось лише три місяці для того, щоб виправити це становище і зберегти свої виплати й надалі. Однією з обов'язкових умов є пройдена фізична ідентифікація.

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Про це пише Today.ua. Ця новина стосується пенсіонерів, які є учасниками воєнних конфліктів та були змушені змінити своє місце проживання до 24 лютого 2024 року. Зокрема, це переселенці, які прибули до України ще під час проведення Антитерористичної операції (АТО).

Для збереження права на пенсійні виплати, ці пенсіонери повинні щорічно підтверджувати свою живучість. Проте з початку пандемії COVID-19 у 2020 році ця вимога була тимчасово скасована. Але після офіційного завершення пандемії влітку цього року це правило відновлено. Спочатку пенсіонерам було доручено здійснити фізичну ідентифікацію до 1 вересня. Проте пізніше уряд вирішив полегшити це правило, подовживши термін ідентифікації до 31 грудня 2023 року.

Існують два способи пройти ідентифікацію:

Онлайн-ідентифікація: Цей процес можна пройти через відеоконференцію, де ви з'являєтеся в кадрі та показуєте документ, що підтверджує вашу особу. Також ви можете авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, використовуючи кваліфікований електронний підпис "Дія Підпис" (Дія ID). Офлайн-ідентифікація: Для пенсіонерів, які перебувають за кордоном, важливо звернутися особисто до одного з українських дипломатичних представництв у своїй країні перебування. Працівники дипломатичної установи мають підтвердити вашу живучість.

В Україні пенсіонерам, які мають можливість особисто відвідати банк, найкраще вибратися до відділення Ощадбанку з документом, що підтверджує їхню особу. Крім того, вони повинні мати при собі платіжну картку, за якою здійснюються виплати від Пенсійного фонду України або електронне пенсійне посвідчення.

Після цього вам доведеться пред'явити свій документ менеджеру банку та здійснити транзакцію зі своєї картки для підтвердження власності пенсійної картки. Виконуючи ці дії, ви переконаєтесь, що саме ви є власником цієї картки.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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