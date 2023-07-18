Необычная закуска: рецепт помидоров, маринованных в водке
Пряная и "крепкая" закуска для настоящих ценителей. Эти томаты можно хранить всего 2 недели, поскольку водка продолжает настаивать их в банке.
Ингредиены:
Помидор черри – 20 шт.
Розмарин, веточка – 2 шт.
Херес – 1 ч. л.
Вустерский соус – 1/2 ч. л.
Соус Tabasco – 1/2 ч. л.
Хрен – 1/2 ч. л.
Водка – 500 мл
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Способ приготовления:
1. Простерилизуйте банку и крышку.
2. Проткните мгновенные чистые помидоры шпажкой минимум 4 раза и наполните банку. Добавьте свежую зелень.
3. Соусы, тертый хрен и сухой херес смешайте в небольшой миске или стакане с 2 столовыми ложками водки.
4. Вылейте это в банку с помидорами, а затем залейте водкой.
5. Накройте крышкой и встряхните банку. Поставьте на ночь в холодильник для настаивания.
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