Необычная закуска: рецепт помидоров, маринованных в водке

Пряная и "крепкая" закуска для настоящих ценителей. Эти томаты можно хранить всего 2 недели, поскольку водка продолжает настаивать их в банке.

Ингредиены:

Помидор черри – 20 шт.

Розмарин, веточка – 2 шт.

Херес – 1 ч. л.

Вустерский соус – 1/2 ч. л.

Соус Tabasco – 1/2 ч. л.

Хрен – 1/2 ч. л.

Водка – 500 мл

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Способ приготовления:

1. Простерилизуйте банку и крышку.

2. Проткните мгновенные чистые помидоры шпажкой минимум 4 раза и наполните банку. Добавьте свежую зелень.

3. Соусы, тертый хрен и сухой херес смешайте в небольшой миске или стакане с 2 столовыми ложками водки.

4. Вылейте это в банку с помидорами, а затем залейте водкой.

5. Накройте крышкой и встряхните банку. Поставьте на ночь в холодильник для настаивания.

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