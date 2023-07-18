Незвична закуска: рецепт помідорів, маринованих у горілці

Пряна та “міцна" закуска для справжніх поціновувачів. Ці томати можна зберігати всього 2 тижні, оскільки горілка продовжує настоювати їх у банці.

Інгредієни:

Помідор чері – 20 шт.

Розмарин, гілочка – 2 шт.

Херес – 1 ч. л.

Вустерський соус – 1/2 ч. л.

Соус Tabasco – 1/2 ч. л.

Хрін – 1/2 ч. л.

Горілка – 500 мл

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Спосіб приготування:

1. Простерилізуйте банку й кришку.

2. Проткніть миті чисті помідори шпажкою мінімум 4 рази і наповніть банку. Додайте свіжу зелень.

3. Соуси, тертий хрін та сухий херес змішайте у невеликій мисці або склянці з 2 столовими ложками горілки.

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4. Вилийте це в банку з помідорами, а потім залийте горілкою.

5. Накрийте кришкою і струсіть банку. Поставте на ніч у холодильник, для настоювання.

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