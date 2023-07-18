Незвична закуска: рецепт помідорів, маринованих у горілці
Пряна та “міцна" закуска для справжніх поціновувачів. Ці томати можна зберігати всього 2 тижні, оскільки горілка продовжує настоювати їх у банці.
Інгредієни:
Помідор чері – 20 шт.
Розмарин, гілочка – 2 шт.
Херес – 1 ч. л.
Вустерський соус – 1/2 ч. л.
Соус Tabasco – 1/2 ч. л.
Хрін – 1/2 ч. л.
Горілка – 500 мл
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Спосіб приготування:
1. Простерилізуйте банку й кришку.
2. Проткніть миті чисті помідори шпажкою мінімум 4 рази і наповніть банку. Додайте свіжу зелень.
3. Соуси, тертий хрін та сухий херес змішайте у невеликій мисці або склянці з 2 столовими ложками горілки.
4. Вилийте це в банку з помідорами, а потім залийте горілкою.
5. Накрийте кришкою і струсіть банку. Поставте на ніч у холодильник, для настоювання.
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