Необычное решение: рецепт пиццы из молодого картофеля
Очень вкусное и питательное блюдо для всей семьи. Кроме того, это необычное решение в приготовлении картофеля, которое удивит ваших близких.
Ингредиенты:
– Картофель молодой – 1 кг
– Слоеное тесто – 400 г
– Сыр моцарелла – 150 г
– сливки 33% – 50 мл
– чеснок, зубчики – 4 шт.
– Розмарин, веточка – 2 шт.
– оливковое масло – 10 мл
– Соль – по вкусу
– Перец душистый молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Тесто разморозьте и раскатайте по форме противня и толщиной до 1,5 см. Застелите противень пергаментной бумагой и переложите на него слоеное тесто.
2. Натрите сыр, высыпьте в миску и добавьте сливки. Посолите и поперчите. Оставьте на 10-15 минут, чтобы сыр пропитался.
3. Картофель промойте и тонко нарежьте. Почистите чеснок.
4. Выложите все ингредиенты слоями: смесь из сыра и сливок, далее – нарезанный картофель, затем – зубчики чеснока и веточки розмарина. Посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.
5. Поставьте противень в разогретую до 220 градусов духовку на 5-7 минут, после чего убавьте температуру до 150 градусов и оставьте в духовке еще 10 минут.
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