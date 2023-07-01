Необычное решение: рецепт пиццы из молодого картофеля

Очень вкусное и питательное блюдо для всей семьи. Кроме того, это необычное решение в приготовлении картофеля, которое удивит ваших близких.

Ингредиенты:

– Картофель молодой – 1 кг

– Слоеное тесто – 400 г

– Сыр моцарелла – 150 г

– сливки 33% – 50 мл

– чеснок, зубчики – 4 шт.

– Розмарин, веточка – 2 шт.

– оливковое масло – 10 мл

– Соль – по вкусу

– Перец душистый молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Тесто разморозьте и раскатайте по форме противня и толщиной до 1,5 см. Застелите противень пергаментной бумагой и переложите на него слоеное тесто.

2. Натрите сыр, высыпьте в миску и добавьте сливки. Посолите и поперчите. Оставьте на 10-15 минут, чтобы сыр пропитался.

3. Картофель промойте и тонко нарежьте. Почистите чеснок.

4. Выложите все ингредиенты слоями: смесь из сыра и сливок, далее – нарезанный картофель, затем – зубчики чеснока и веточки розмарина. Посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.

5. Поставьте противень в разогретую до 220 градусов духовку на 5-7 минут, после чего убавьте температуру до 150 градусов и оставьте в духовке еще 10 минут.

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