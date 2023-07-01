Незвичне рішення: рецепт піци з молодої картоплі

Дуже смачна та поживна страва для усієї сім’ї. Крім того, це незвичне рішення у приготування картоплі, яке здивує ваших близьких.

Інгредієнти:

– Картопля молода – 1 кг

– Листкове тісто – 400 г

– Сир моцарела – 150 г

– Вершки 33% – 50 мл

– Часник, зубчики – 4 шт.

– Розмарин, гілочка – 2 шт.

– Оливкова олія – 10 мл

– Сіль – за смаком

– Перець духмяний мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Тісто розморозьте та розкачайте по формі дека та завтовшки до 1,5 см. Застеліть деко пергаментним папером і перекладіть на нього листкове тісто.

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2. Натріть сир, висипте в миску та додайте вершки. Посоліть і поперчіть. Залиште на 10-15 хвилин, щоб сир просочився.

3. Картоплю помийте та тонко наріжте. Почистьте часник.

4. Викладіть усі інгредієнти шарами: суміш із сиру та вершків, далі – нарізану картоплю, потім – зубчики часнику та гілочки розмарину. Посоліть, поперчіть і збризніть оливковою олією.

5. Поставте деко в розігріту до 220 градусів духовку на 5-7 хвилин, після чого зменшіть температуру до 150 градусів і залиште в духовці ще 10 хвилин.

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