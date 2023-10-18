Необычное сочетание: рецепт хачапури с творогом и грушей

Эти хачапури по рецепту от Shuba легко готовятся, но станут изысканным блюдом на вашем столе. Груша и сыр с плесенью создают идеальное сочетание.

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

2 г сухих дрожжей

2 г соли

8 г сахара

140 мл теплой воды

Для начинки:

Твердый тертый сыр по вкусу

2 куриные желтка

Сыр с плесенью (голубой сыр) по вкусу

1 груша

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Способ приготовления:

Растворите сахар, соль и сухие дрожжи в теплой воде. Добавьте муку и хорошо смешайте. Сформируйте шар, положите его в миску, накройте пленкой или полотенцем и дайте тесту отдохнуть как минимум час.

Разверните тесто руками и распластайте его на плоской поверхности. Выложите смесь творога и желтков. Сверните тесто вокруг начинки и раскатайте в тонкий пласт.

Перенесите тесто на противень для выпечки. Сверху смажьте его желтком и посыпьте сыром с плесенью по вкусу. Разложите слайсы груши по поверхности теста и присыпьте их сыром.

Выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 15 минут. После выпечки дайте пирогу немного остыть перед подачей.

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