Необычное сочетание: рецепт хачапури с творогом и грушей
Эти хачапури по рецепту от Shuba легко готовятся, но станут изысканным блюдом на вашем столе. Груша и сыр с плесенью создают идеальное сочетание.
Ингредиенты:
Для теста:
200 г муки
2 г сухих дрожжей
2 г соли
8 г сахара
140 мл теплой воды
Для начинки:
Твердый тертый сыр по вкусу
2 куриные желтка
Сыр с плесенью (голубой сыр) по вкусу
1 груша
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Способ приготовления:
Растворите сахар, соль и сухие дрожжи в теплой воде. Добавьте муку и хорошо смешайте. Сформируйте шар, положите его в миску, накройте пленкой или полотенцем и дайте тесту отдохнуть как минимум час.
Разверните тесто руками и распластайте его на плоской поверхности. Выложите смесь творога и желтков. Сверните тесто вокруг начинки и раскатайте в тонкий пласт.
Перенесите тесто на противень для выпечки. Сверху смажьте его желтком и посыпьте сыром с плесенью по вкусу. Разложите слайсы груши по поверхности теста и присыпьте их сыром.
Выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 15 минут. После выпечки дайте пирогу немного остыть перед подачей.
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