Необычный рецепт окрошки с копченым лососем
Окрошка – лучшее первое блюдо на лето, а его вариаций большое количество. Если вы еще не пробовали рыбную окрошку – советуем попробовать.
Ингредиенты:
– Лосось копченый – 300 г
– Квас – 1.5 л
– картофель – 4 шт.
– яйца куриные – 4 шт.
– огурец – 2 шт.
– Лук – 1 шт.
– Зеленый лук – 50 г
– укроп, пучок – 1 шт.
–Корень хрена – 2 ч. л.
– Сметана – 200 г
– Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Очистите отварные картофель и яйца.
2. Нарежьте их маленькими кубиками. Также очистите огурцы и лук.
3. Подкопченный лосось нарежьте небольшими кусочками.
4. Помойте и порежьте лук и укроп.
5. Смешайте сметану и хрен.
6. Смешайте все компоненты и добавьте соль.
7. Смесь положите в тарелку, залейте квасом и добавьте сметанный соус.
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