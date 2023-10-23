Неповторимая намазка для бутербродов: Как приготовить пасту из сельди

Как сделать пасту из сельди для бутербродов

Приготовление бутербродной пасты из сельди – это вкусный и универсальный способ приготовления закуски, которую можно подавать как на праздничном столе, так и в повседневном меню.

Вы можете намазать эту пасту на хлеб или использовать кондитерский мешок для оформления бутербродов. Также его можно использовать для начинки половинок вареных яиц. Рецептом поделились на сайте "Семья и дом".

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Ингредиенты:

450 г сельди;

12 вареных яиц;

100-150 г вареной моркови;

200 г твердого сыра;

200 г сливочного масла.

Приготовление:

Яйца, творог и морковь потрите на терке с малыми отверстиями. Нарежьте селедку на небольшие кусочки примерно 1 см и поместите в чашу блендера. Добавьте комнатной температуры сливочное масло к сельди и взбейте до образования пюре. Постепенно добавляйте натертые ингредиенты в смесь в блендере и взбивайте, пока не получите консистенцию пасты. В зависимости от солености селедки, возможно, понадобится немного подсолить. Переложите пасту в контейнер и поставьте в холодильник. Через час паста будет готова к подаче.

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