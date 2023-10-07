Нетаньяху в экстренном обращении к израильтянам: 'Мы в состоянии войны, и мы победим' (видео)

Террористы из ХАМАС 7 октября совершили координированную атаку на Израиль, атакуя одновременно с суши, моря и воздуха. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что это не просто эскалация конфликта, а объявление войны Израиля.

Об этом он заявил во время своего видеообращения, опубликованного в соцсети Х (Twitter).

По словам главы правительства, ХАМАС сегодня совершил внезапную атаку на страну, нападая одновременно с суши, моря и воздуха. Силы безопасности сейчас действуют в населенных пунктах и проводят "зачистки" от проникших туда боевиков.

В настоящее время военные операции продолжаются, поскольку террористы предпринимают попытки захвата городов.

Биньямин Нетаньяху также приказал провести масштабную мобилизацию резервистов, отметив, что враг заплатит за свои преступные действия такую цену, с которой он раньше не сталкивался.

"Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Это не операция, не эскалация, это война. И мы победим. Враг заплатит цену, которую он никогда раньше не знал", – сказал он.

Напомним, в мае 2023 года палестинские боевики выпустили десятки ракет из сектора Газа по Израилю.

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