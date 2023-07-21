Неужели вернулся: Потап показал свое фото на улицах Одессы после взрывов

В Одессе две ночи подряд жители столкнулись со страшными взрывами, покинувшими их на грани страха и незабываемого испуга. Однако внутри этих жутких событий, вдобавок ко многим местным жителям, оказался и известный рэп-исполнитель Потап. По некоторой информации, артист находится в Одессе даже сейчас, и это видно из фотографий, опубликованных в социальных сетях.

Читайте также: Потап обрушился с критикой на муртадов путина

Хотя у Потапа достаточно масштабный фан-базис, артист не проявляет активности в соцсетях и практически не появляется на публике. По всей видимости, это связано с его участием в массовых акциях и событиях, а также с опасной ситуацией в Украине, особенно после ночных атак российских войск в разных местах страны, включая и Одесскую область. Благодаря фото Потапу удалось показать свою поддержку населению и поделиться особыми впечатлениями от местной ситуации.

Реакция подписчиков артиста на его сообщение была в основном положительной. Они благодарили его за поддержку и творчество, а также выражали комплименты относительно его музыки и умения дарить положительные эмоции. Встреча с Потапом в городе придала жителям ощущение оптимизма и радости, ощущение, что в свете музыки и таланта можно забыть о трудностях, которые приносят неуверенность и угроза.

Напомним, что в ночь на 20 июля Россия осуществила массированную ракетную атаку по Одесской и Николаевской областях. 38 ракет были запущены на мирные города, однако благодаря действию украинских сил противовоздушной обороны, 18 из них были уничтожены. Атаки повлекли за собой серьезный материальный ущерб и страх среди гражданского населения, что свидетельствует о жестокости и безжалостности врага.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!