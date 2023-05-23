Українська
Рецепты

Невероятно простой классический рецепт: Как приготовить салат коул слоу

Игорь Романько

Как сделать салат коул слоу

Салат Коул Слоу – это блюдо американской кухни, которое приобрело популярность по всему миру своим освежающим вкусом и хрусткостью. Этот салат производится из свежей белой и красной капусты, моркови, лука и имеет особый соус, который придает ему неповторимый вкус. Давайте поподробнее рассмотрим классический рецепт салата Коул Слоу.

Читайте также: Загадочный артишок: что вкусного приготовить из удивительного плода

Ингредиенты:

  • 1 килограмм белокочанной капусты;
  • 1 головка репчатого лука;
  • 2 моркови;
  • 4 столовые ложки майонеза;
  • 1 чайная ложка горчицы;
  • сок из половины лимона;
  • черный молотый перец и соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту;
  2. Очистите морковь и натрите ее на крупной терке;
  3. Порежьте репчатый лук полукольцами;
  4. Соедините все подготовленные ингредиенты в одну миску;
  5. Приправьте смесь солью и молотым черным перцем;
  6. Заправьте салат майонезом, лимонным соком и горчицей.

Предлагаем также приготовить весеннее варенье из сирени. Рецепт уже на нашем сайте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты