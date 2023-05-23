Невероятно простой классический рецепт: Как приготовить салат коул слоу

Салат Коул Слоу – это блюдо американской кухни, которое приобрело популярность по всему миру своим освежающим вкусом и хрусткостью. Этот салат производится из свежей белой и красной капусты, моркови, лука и имеет особый соус, который придает ему неповторимый вкус. Давайте поподробнее рассмотрим классический рецепт салата Коул Слоу.

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Ингредиенты:

1 килограмм белокочанной капусты;

1 головка репчатого лука;

2 моркови;

4 столовые ложки майонеза;

1 чайная ложка горчицы;

сок из половины лимона;

черный молотый перец и соль по вкусу.

Приготовление:

Нашинкуйте капусту; Очистите морковь и натрите ее на крупной терке; Порежьте репчатый лук полукольцами; Соедините все подготовленные ингредиенты в одну миску; Приправьте смесь солью и молотым черным перцем; Заправьте салат майонезом, лимонным соком и горчицей.

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