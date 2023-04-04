Невероятный пурпурный цвет: как правильно выкрасить пасхальные яйца свеклой

Скоро в Украине христиане будут праздновать один из самых больших праздников – Пасху. Традиционно на праздничном столе должны быть пасхи и крашеные яйца.

Пасхальные яйца заведено окрашивали шелухой от лука, чтобы получить красный цвет. Впрочем, нередко хозяйки используют свеклу, чтобы выкрасить яйца в розовый, бордовый и пурпурный цвета.

Чтобы получить хороший пурпурный оттенок, нужно заранее достать яйца из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. Тем временем следует промыть свеклу, залить литром воды, довести до кипения на среднем огне и варить в течение 30 минут.

После этого можно убавить огонь, добавить немного соли и опустить яйца. Пасхальные яйца варятся до 12 минут, дальше огонь выключается, но яйца должны оставаться в отваре, пока он не остынет.

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Для розово-красного цвета нужно натереть свеклу, залить литром воды и варить 30 минут, после чего пропустить отвар через марлю. В полученную жидкость нужно добавить немного уксуса и отварные яйца и оставить их на несколько часов.

Для лёгкого розового цвета нужно держать яйца в растворе не более 3 часов. Для насыщенного розового – 5-6 часов, а оставив пасхальные яйца на ночь можно получить бордовый цвет.

Напомним, что замечательной идеей обрадовать близких вкусным десертом на Пасху является приготовление кейк-попсов в виде пасхальных яиц для декора тортов и куличей.

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