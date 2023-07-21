Невероятный рецепт шаурмы без лаваша от шеф-повара Виктора Титова
Невероятный рецепт шаурмы без лаваша от шеф-повара Виктора Титова
Основатель Ассоциации шеф-поваров Юга Украины Виктор Титов поделился рецептом невероятно полезной шаурмы, которая готовится без лаваша. Ее он приготовил из листьев молодой капусты.
В своем Инстаграм повар опубликовал рецепт шаурмы и отметил, что это "летний вариант" этого популярного блюда.
Читайте также: Как приготовить макароны в молочном соусе на сковороде: быстрое и сытное блюдо
Какие продукты нужны:
- Отварное куриное филе – 100 г
- Масло растительное – 15 г
- Специи – по желанию
- Помидоры – 1 шт.
- Огурцы – 1 шт.
- Моцарелла беби или фета – 50 г
- Авокадо – 50 г
- Соус дзадзики – 120 г
- Листья молодой капусты – 1 шт.
Как готовить:
- Филе нарежьте кубиками.
- Помойте овощи и авокадо и нарежьте их ломтиками.
- Сыр нарежьте или натрите.
- Вымойте капустный лист и обсушите.
- Внутрь капустного листа положите начинку и полейте соусом и растительным маслом.
- Положите лист капусты на пергаментную бумагу и сверните рулет, разрежьте пополам – готово.
Советуем также обратить внимание на рецепт трех вкусных блюд из филе.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!