Невероятный вкус: повар объяснил, как приготовить яичницу без молока и масла

Яичница, пожалуй, является одним из вкуснейших ингредиентов для завтрака, но она может быстро стать неаппетитной, если ее приготовить неправильно. Один повар утверждает, что можно получить самый лучший вкус без молока, сливок или масла.

Перемешивание яиц является самым важным этапом приготовления, однако фуд-блогер Джеймс считает иначе. По его словам, влияет пар и время, сообщает Express.co.uk.

Поставьте жаропрочную миску на кастрюлю с кипящей водой и осторожно взбейте яйца. Так вы обычно растапливаете шоколад, но на этот раз дайте чашечку немного нагреться и медленно варите яйца, пока они не станут густой яичницей.

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Овладение этой техникой предполагает несколько оснований, одно из которых состоит в том, что миска не должна касаться воды. Жидкость также должна кипеть, чтобы легко наблюдать разницу размеров пузырьков. При кипении они должны быть небольшими.

Часто помешивайте яичную смесь. Сначала понемногу и часто, но когда яйца начинают густеть и взбиваться, начните помешивать чаще, чтобы избежать больших комков и переваривания.

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