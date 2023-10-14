Неймовірний смак: кухар пояснив, як приготувати яєшню без молока та масла

Яєчня, мабуть, є одним із найсмачніших інгредієнтів для сніданку, але вона може швидко стати неапетитною, якщо її приготувати неправильно. Один кухар стверджує, що можна отримати найкращий смак без молока, вершків чи масла.

Перемішування яєць є найважливішим етапом приготування, однак фуд-блогер Джеймс вважає інакше. За його словами, впливає пара та час, повідомляє Express.co.uk.

Поставте жароміцну миску на каструлю з киплячою водою та обережно збийте яйця. Так ви зазвичай розтоплюєте шоколад, але цього разу дайте чаші трохи нагрітися та повільно варіть яйця, доки вони не стануть густою яєчнею.

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Оволодіння цією технікою передбачає кілька основ, одна з яких полягає в тому, що миска не повинна торкатися води. Рідина також повинна кипіти, щоб легко спостерігати за різницею розмірів бульбашок. Під час кипіння вони повинні бути невеликими.

Часто помішуйте яєчну суміш. Спочатку потроху і часто, але коли яйця починають густіти і збиватися, почніть помішувати частіше, щоб уникнути великих грудок і переварювання.

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